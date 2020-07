Tunisia: ministro Interno Mechichi incaricato di formare il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tunisino, Hichem Mechichi, è stato incaricato dal presidente, Kaies Saied, di formare il nuovo governo. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa tunisina "Tap". L'obiettivo del nuovo esecutivo sarà quello di far uscire la Tunisia dalla crisi economica e dallo scontro politico continuo oltre a dare risposte alle crescenti richieste di carattere sociale della popolazione. Saied ha quindi ignorato le proposte dei partiti politici che hanno presentato più di 10 nomi per il ruolo di capo del governo e successore di Elias Al-Fakhfakh, in particolare quello dell'ex ministro dello Sviluppo e degli investimenti, Al-Fadil Abdul Kafi, e dell'ex ministro delle Finanze, Hakim bin Hamouda. Il nuovo Primo Ministro avrà un mese per formare una coalizione governativa in Parlamento in cui i partiti di Ennahda e Qalb Tounis occupano il maggior numero di seggi. Nel caso in cui non riesca a formare un governo o ad avere la fiducia del Parlamento (109 voti su un totale di 217), il presidente Saied avrà il diritto di sciogliere la Camera e chiedere nuove elezioni, come stabilito nell'articolo 89 della Costituzione tunisina. (Res)