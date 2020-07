Russia: Putin a parata navale, Marina militare dispone di mezzi unici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina russa dispone di navi avanzate e di attrezzature speciali uniche e lavorerà ulteriormente sulla digitalizzazione per garantire vantaggi competitivi. Lo ha dichiarato oggi il presidente Vladimir Putin nel suo discorso alla parata navale in corso di svolgimento a San Pietroburgo in occasione della Giornata della Marina. “La moderna Marina russa comprende navi equipaggiate con armi di alta precisione, sottomarini strategici e sottomarini multiuso, jet all'avanguardia e altri velivoli, armi uniche e equipaggiamenti speciali”, ha detto Putin nel suo discorso. La quota di attrezzature avanzate in servizio presso la Marina russa è in costante aumento, ha aggiunto il presidente russo, annunciando che altre 40 navi si uniranno alla flotta nel corso del 2020. “I vantaggi unici e le maggiori capacità di combattimento della Marina saranno potenziati da tecnologie digitali avanzate, sistemi di attacco ipersonico senza eguali in nessun'altra parte del mondo, veicoli sottomarini senza pilota e il mezzo di difesa più efficace”, ha affermato Putin.(Rum)