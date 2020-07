© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto.Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, giudica quello sul Recovery fund "un primo tempo di una partita che non si e' ancora conclusa. Adesso - continua in una nota - l'Italia verifichi fino in fondo che le risorse che arrivano dall'Europa siano prive di condizionalita'. Abbiamo bisogno di quei soldi ma l'Europa deve cambiare le sue regole". (Com)