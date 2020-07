Omicidio Cerciello: Meloni, non dimentichiamo Mario e continuiamo a chiedere giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricorda la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. "Caduto in servizio un anno fa, ucciso con undici coltellate - scrive Meloni -. Non vogliamo dimenticare il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. E oggi più che mai continuiamo a chiedere giustizia per Mario: per la moglie, per la famiglia e per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno onorano la propria divisa, servendo con coraggio l'Italia e rischiando la vita per la sicurezza di tutti noi". (Rer)