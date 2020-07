Roma: senza tetto insiste per elemosina e reagisce violentemente, identificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per oltre un mese un senza fissa dimora ha avvicinato un uomo che portava la figlioletta a passeggio in piazza Testaccio e ogni volta, sempre più insistentemente, chiedeva offerte di denaro per comprarsi della birra. Puntuale arrivava il rifiuto da parte dell’uomo a cui il senza tetto rispondeva con minacce e offese. Il culmine, però, è stato raggiunto quando il senza fissa dimora ha reagito all'ennesimo rifiuto avvicinandosi al volto dell'uomo e mimando una testata seppur senza colpirlo e minacciandolo di morte qualora lo avesse rivisto nella piazza. A quel punto la vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri e ha denunciato l’accaduto: i militari si sono messi subito a lavoro per identificare il senza tetto che è un uomo di 42 anni di origini campane e con numerosi precedenti, anche per reati analoghi. Il 42enne è stato raggiunto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed è accusato di tentata estorsione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali episodi analoghi nei confronti di altre vittime. (Rer)