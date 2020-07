Scuola: Perilli (M5s), da Casellati dichiarazioni fuori luogo, su riapertura lavoro serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni sulla scuola rilasciate oggi in un'intervista a "Il Messaggero" dalla presidente del Senato Casellati "appaiono fuori luogo". Lo scrive in una nota il capogruppo M5s a palazzo Madama, Gianluca Perilli. "Dalla seconda carica dello Stato ci si attende un atteggiamento al di sopra degli schieramenti politici e all'insegna dell'unità del Paese - rimarca -. Creare allarmismo, peraltro del tutto infondato, su un tema così sensibile dal punto di vista sociale come la scuola significa scendere nell'agone della polemica politica quotidiana, quella in cui purtroppo non manca mai una grande dose di strumentalizzazione da parte delle opposizioni". (segue) (Com)