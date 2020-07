Scuola: Perilli (M5s), da Casellati dichiarazioni fuori luogo, su riapertura lavoro serio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riapertura delle scuole a settembre - aggiunge Perilli - non c'è alcuna confusione, c'è in corso un lavoro molto serio, guidato dalla ministra Azzolina, che si concluderà in tempo per una ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. Le linee guida condivise con le Regioni sono operative da settimane. Sulla scuola non sono mai state messe tante risorse come adesso, 6 miliardi in totale da inizio anno, 2,9 solo per settembre. E questi soldi - conclude il senatore M5s - vengono stanziati anche per iniziare a porre rimedio ai tagli brutali decisi dai governi di centrodestra in manovre finanziarie purtroppo tristemente note". (Com)