Roma: Raggi, riqualificata via della Greca nell'area del Circo Massimo

- Nella zona del Circo Massimo è stata riqualificata via della Greca. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, pubblica alcune foto degli interventi realizzati e scriva: "Nei giorni scorsi via avevo mostrato i lavori di riqualificazione di via del Circo Massimo, a tutti gli effetti un’altra strada nuova della città. Questa invece è via della Greca, un’altra strada molto importante del centro storico di Roma. Il dipartimento Lavori pubblici ha coordinato le operazioni di riqualificazione del manto stradale, pulizia delle caditoie e rifacimento della segnaletica orizzontale. Quello che vedete nelle foto è il lavoro completato. In questi quattro anni - spiega Raggi - abbiamo investito molto nella manutenzione delle nostre strade e infrastrutture. E i risultati stanno arrivando. Per il futuro già abbiamo programmato numerosi interventi sul territorio che porteranno benefici a tutti i cittadini". (Rer)