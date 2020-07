Difesa: Russia testa primo vettore nucleare di droni sottomarini Poseidon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina e l'industria della difesa russa stanno testando il primo vettore nucleare di droni sottomarini Poseidon. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa di Mosca in una nota. “La Marina, insieme alle imprese del settore della difesa, sta conducendo dei test sul primo vettore sottomarino nucleare di veicoli sottomarini senza pilota Poseidon che è stato varato nel marzo 2019”, afferma il ministero della Difesa. “I lanci di prova condotti dalla fregata ammiraglio della flotta Gorshkov hanno confermato le caratteristiche tattiche e tecniche uniche di questo missile (Zircon) in termini di portata e precisione del fuoco, nonché la sua velocità di volo ipersonica”, aggiunge la nota. L’annuncio giunge mentre sono in corso a San Pietroburgo le celebrazioni per il Giorno della Marina, che vedono la partecipazione del presidente Vlaimir Putin e del ministro della Difesa, Sergei Shoigu.(Rum)