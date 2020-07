India: Modi, coronavirus "pericoloso come all'inizio" della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha sostenuto che "il coronavirus è (oggi) pericoloso come all'inizio (della pandemia)" e ha chiesto ai suoi cittadini di usare la mascherina per frenare il numero di contagi, in aumento. "Dobbiamo tener presente che (oggi) il coronavirus è pericoloso come lo era all'inizio, dobbiamo rimanere vigili", ha detto il premier parlando all'emittente locale "Ndtv". Nel sottolineare che il tasso di recupero dal Covid-19 in India "è migliore rispetto ad altri paesi", Modi ha chiesto "ai giovani, alla gente del mio paese di assumere l'impegno di liberarci da questa pandemia entro il giorno dell'indipendenza", che in India si celebra il 15 agosto. Il ministero della Sanità indiano ha confermato oggi un totale di 48.661 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 705 decessi: un bilancio che porta il totale a 1 milione 385mila e 522 contagi (di cui 32.063 decessi). Ad oggi, l'India è il terzo paese al mondo con il maggior numero di casi, dopo gli Stati Uniti ed il Brasile. (Res)