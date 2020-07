Governo: Boschi (Iv) su Casalino, noi garantisti e seri, diversi da M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda che ha coinvolto ieri il portavoce del presidente del Consiglio, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera puntualizza su Twitter: "Per anni i Cinque stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o non hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi che Rocco Casalino è nella stessa situazione per i suoi affetti, noi siamo diversi. Molto diversi da loro. Noi siamo garantisti, noi siamo seri, noi siamo Italia viva". (Rin)