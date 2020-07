© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Romano, deputato del Partito democratico precisa di non conoscere Rocco Casalino e su Twitter aggiunge: "Quando dirigeva la comunicazione dei Cinque stelle sono stato oggetto di valanghe di insulti dal mondo grillino. Ma trovo rivoltante che la sua omosessualità venga usata contro di lui come un'aggravante politica. È un motivo in piú per approvare - e in fretta - la legge Zan contro l'omofobia". (Rin)