Kirghizistan: coronavirus, Russia invia volo umanitario a Biskek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inviato un altro volo umanitario diretto a Biskek, capitale del Kirghizistan, con a bordo ventilatori, mascherine facciali e altre attrezzature per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri kirghiso in un comunicato. “La Russia ha inviato un'altra fornitura di supporto umanitario, arrivata a Biskek su un volo speciale messo a disposizione dal ministero delle Emergenze russo”, si legge nella nota, secondo cui il carico umanitario è costituito da attrezzature mediche, farmaci e dispositivi di protezione individuale, tra cui cinque dispositivi a raggi X, 65 monitor per anestesiologia e terapia intensiva con rilevatori ossimetrici, cinque monitor per anestesia e terapia intensiva senza ossimetria rilevatori, 31 ventilatori, oltre a 100 mila mascherine facciali, 49.350 confezioni di enoxaparina sodica e 550 confezioni di olokizumab. In Kirghizistan si registrano finora 32.124 casi di coronavirus, inclusi 1.249 decessi.(Rum)