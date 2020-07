© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato Andrea Marcucci afferma di non avere "sintonia" con Rocco Casalino. "Anzi - precisa su Twitter - spesso giudico negativamente molte delle sue trovate comunicative. Oggi il portavoce di Conte è sottoposto ad una accusa mediatica inconsistente, presentata come plausibile per la sua omosessualità. Ributtante. Io sono un garantista". (Rin)