Ue: Mulè (FI) su Mes, parole Gualtieri e Misiani chiare, Conte superi resistenze M5s

- Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi di Forza Italia di Camera e Senato, osserva che "dopo il ministro Gualtieri è il viceministro Misiani a lanciare l'allarme: 'o Mes o saranno guai seri per l'Italia'. Sono parole - afferma Mulè in una nota - che pesano sui conti pubblici e sulla stabilità economica del Paese quelle pronunciate dal Mef: Conte ne deve prendere atto e superare le resistenze grilline, ne va della sicurezza economica dell'Italia. Come ribadito infatti dal presidente Berlusconi, Forza Italia voterà convintamente il Mes che non rappresenta una dichiarazione di fiducia al governo Conte ma un atto che riteniamo di buonsenso e lungimiranza alla luce della tempistica oggettiva con cui arriveranno le risorse del Recovery Fund. Sullo scostamento di bilancio invece tutt'altro discorso: prima capiamo da Conte come verranno spesi quei 25 miliardi, poi - conclude Mulè - decideremo come votare. Responsabilità non vuol dire buonismo gratuito, vuol dire pesare decisioni e riforme nel bene del Paese". (Com)