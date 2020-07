Fase 3: a Milano 4.500 beneficiari del contributo affitti, in arrivo primi pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via nei prossimi giorni i versamenti dei primi contributi da 1.500 euro l'uno, validi per il pagamento dell'affitto sul libero mercato per chi si trova in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Si tratta delle prime erogazioni per le famiglie che ne hanno fatto richiesta tramite il bando pubblicato dal Comune lo scorso 30 aprile, sulla base dei 2,456 milioni di euro di risorse già disponibili, che al momento permettono di finanziare 1.637 beneficiari. Dall'apertura del bando ad oggi le risorse dedicate sono però notevolmente aumentate, arrivando ad un totale di circa 6,8 milioni (2,5 dei quali provenienti dal Programma europeo Pon Metro e altri 1,8 da fondi statali tramite Regione Lombardia). Non appena i finanziamenti saranno disponibili, sarà possibile erogare il contributo ad altri nuclei familiari, per un totale massimo di circa 4.500. Al momento, gli uffici dell'Amministrazione hanno verificato e già ammesso ai finanziamenti 2.699 domande ed entro settembre procederanno al controllo delle restanti, fino ad esaurimento dei fondi. Analogamente anche i versamenti del contributo, che raggiungono direttamente il proprietario dell'appartamento attraverso Milano Abitare, l'Agenzia sociale per la locazione convenzionata con il Comune, dopo la prima tranche di questi giorni riprenderanno tra fine agosto e settembre. (segue) (Com)