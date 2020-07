Fase 3: a Milano 4.500 beneficiari del contributo affitti, in arrivo primi pagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo il possibile - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - in termini di risorse e di rapidità, considerando i tempi incomprimibili delle procedure di controllo, per andare incontro alle famiglie che l'emergenza ha messo maggiormente in crisi, che hanno dovuto soffrire la perdita di una persona cara o il suo ricovero, che non hanno più potuto lavorare e che, quindi, hanno subìto un crollo verticale del proprio reddito. L'intenzione è anche quella di evitare il prodursi di procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente impoverite a causa dell'emergenza e tradizionalmente escluse dal radar del welfare pubblico. Un aiuto concreto per alleviare il peso di una situazione in cui pensiamo si trovino diversi concittadini". Oltre ai requisiti di base validi per l'accesso (attestazione Isee fino a 26mila euro, titolarità del contratto di locazione da almeno un anno), per l'elaborazione della graduatoria sono stati considerati quali criteri preferenziali condizioni particolarmente legate all'emergenza: la cessazione, riduzione o assenza dell'attività lavorativa a partire dal 1° febbraio di quest'anno; il ricovero ospedaliero per sintomi da Covid-19 o il decesso di un componente familiare dal 1° febbraio; la presenza di persone con invalidità maggiore del 66% all'interno del nucleo. Tra i criteri relativi alla condizione occupazionale, a pesare di più è stata la condizione dell'essere lavoratori autonomi, precari, a termine e in cerca di occupazione. Valorizzati anche i nuclei familiari monogenitoriali e le famiglie numerose monoreddito, attenzione per i single. (Com)