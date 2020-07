Sudafrica: arrestati 68 detenuti evasi venerdì dal carcere di Malmesbury

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha annunciato l'arresto di 68 detenuti che erano evasi venerdì dal carcere di Malmesbury, vicino a Città del Capo. Il portavoce del ministero della Giustizia, Chrispin Phiri, ha dichiarato all'emittente locale "News24" che tutti i fuggitivi sono stati presi, ringraziando gli abitanti della zona per la loro "disponibilità a collaborare con le autorità" per rintracciarli. Venerdì, il commissario del dipartimento dei Servizi penitenziari della regione del Capo occidentale, Delekile Klaas, aveva annunciato l'evasione dei 68 detenuti, precisando che questa si è verificata mentre era stato loro concesso di esercitare alcune attività. In seguito all'evasione, nella quale sono stati feriti leggermente nove ufficiali, diversi detenuti sono stati trasferiti in strutture di massima sicurezza. Il carcere di Malmesbury ospita 451 detenuti e 20 agenti delle forze dell'ordine.(Res)