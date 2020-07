Regno Unito: ministro Esteri Raab, quarantena viaggiatori provenienti dalla Spagna necessaria dopo impennata casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha agito rapidamente per imporre una quarantena ai viaggiatori di ritorno dalla Spagna dopo aver constatato un’improvvisa impennata nei casi di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannicop Dominic Raab in un’intervista a “Sky News”. “È stata riscontrata un’impennata di casi in tutta la Spagna continentale. Ciò è stato poi valutato ieri pomeriggio e abbiamo preso la decisione il più rapidamente possibile. Non possiamo scusarci per averlo fatto, dobbiamo essere in grado di intraprendere azioni rapide e decisive”, ha detto Raab, descrivendo la mossa come “una risposta in tempo reale”. Il governo del Regno Unito ha invitato ieri i suoi cittadini ad evitare tutti i viaggi non essenziali verso la Spagna continentale a causa del rialzo dei contagi da Covid-19 e ha introdotto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque arrivi dalla terraferma o dalle isole spagnole. Lo ha reso noto il Commonwealth Office (Fco) in un comunicato. “L'Fco sconsiglia tutti i viaggi, tranne quelli essenziali, verso la Spagna continentale, eccetto le isole Canarie e Baleari dove i tassi di infezione da Covid sono più bassi rispetto alla Spagna continentale”, si legge nella nota, che invita inoltre i cittadini britannici già presenti in Spagna a seguire le norme sanitarie locali e a tornare a sottoporsi ad autoisolamento al loro ritorno nel Regno Unito.(Rel)