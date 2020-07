Civitavecchia: controlli guardia costiera su litorale, 4 sanzioni per feste non autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli della guardia costiera di Civitavecchia sono stati svolti ieri sera sul litorale tra le 22 e le 2 di notte, anche con l’ausilio del personale e dei mezzi del nucleo sommozzatori della Protezione civile di Santa Marinella. Quattro le sanzioni elevate per campeggi, falò e feste non autorizzate che hanno previsto anche a carico dei trasgressori la pulizia delle spiagge e il ripristino dei luoghi illecitamente occupati. L'attività ha riguardato le spiagge "Sabbie nere", "ex colonia" e quella in prossimità del Castello. Più di 30 le persone identificate e diversi gli assembramenti, anche di minorenni, dispersi. La Guardia Costiera di Civitavecchia proseguirà, nel corso dell’intera estate e nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2020”, l’attività di pattugliamento e controllo, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e il rispetto delle norme in materia di pubblico demanio marittimo tra cui, in ausilio alle Polizie locali, quelle relative ai divieti di bivacco e assembramento sui litorali.(Rer)