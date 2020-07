Difesa: Libano, cambia il contingente italiano Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna della bandiera delle Nazioni Unite da parte del Gen. B. Diego Filippo Fulco nelle mani del Gen. D. Stefano Del Col, Force Commander e Head of Mission della missione Unifil nel Sud del Libano, ha sancito il temine del contingente italiano Lenote XXVII, il contingente che ha servito più a lungo con 252 giorni di attività. A ricevere le consegne, il Gen B. Andrea Di Stasio. Un passaggio di testimone tra due brigate storiche dell’Esercito Italiano, a cedere la più antica unità la “Granatieri di Sardegna”, a ricevere i dimonios della “Sassari”. Presente alla cerimonia, a portare la vicinanza della nazione, l’ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, oltre al Nunzio Apostolico Arcivescovo Joseph Spiteri. Oltre otto mesi di lavoro hanno visto svolgere 60 mila attività di cui 29 mila notturne con 12.500 pattuglie lungo la Blue Line la linea di demarcazione tra Israele e il Libano. L’emergenza Covid-19 non ha portato a nessuna flessione delle attività che sono proseguite adottato una serie di misure precauzionali necessarie per salvaguardare se stessi e la popolazione locale dal contagio mantenendosi in oltre 250 al giorno. Tante attività operative senza dimenticare la cooperazione con la condotta di 270 attività educative e diverse centinaia di visite mediche a supporto della popolazione. Per far fronte all’emergenza molti sono stati gli aiuti diretti al settore sanitario pubblico con guanti, mascherine, tamponi e macchine per l’analisi per “combattere la guerra contro il comune nemico, il virus” come spesso è stato ricordato nelle donazioni alle municipalità e agli ospedali. “Il vostro lavoro la vostra preparazione la vostra capacità la vostra abnegazione sono state un ingrediente indispensabile per permettere al Sector West di essere un valido strumento tatticamente preparato nelle mani di Unifil” – ha ricordato il Gen B. Diego Filippo Fulco Comandante del Sector West. L’operato del Sector West, della Brigata Granatieri di Sardegna e del suo comandante sono state riconosciuti unanimamente e, il presidente del Libano, Michel Aoun, ha concesso al Gen. Fulco la medaglia d’argento al merito dell’esercito libanese. “Sono orgoglioso del lavoro che avete svolto con attenzione, dedizione e professionalità in condizioni di crescente difficoltà – ha sottolineato il Gen. Del Col– alla Brigata Sassari, al suo secondo mandato in Libano, e al loro comandante il Generale Di Stasio, non posso che augurare un altrettanto importante impegno sicuro che la loro esperienza ne farà da subito degli ottimi peacekeeper”. (Res)