Lavoro: Catalfo, non abbandonerò di certo salario minimo

- Il tema del salario minimo è "importante da portare avanti. Non lo abbandonerò di certo". Lo assicura il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso dell'evento M5s online "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". E' questa la seconda idea "ribelle" del ministro dopo quella, realizzata, del Reddito di cittadinanza. "E' necessario perché in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori poveri" il cui "salario è al disotto della soglia di povertà", ha spiegato per poi aggiungere che anche al livello europeo c'è interesse. "C'è un ritorno anche per economia" perché il salario minimo "incentiva anche i consumi", ha aggiunto Catalfo. (Rin)