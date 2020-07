Usa: notte di proteste per il "Black Lives Matter", morto un uomo in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato ucciso nella notte ad Austin, in Texas, a causa di ferite da arma da fuoco riportate durante le proteste "Black Lives Matter". Lo ha annunciato la portavoce di polizia, Katrina Ratcliff, precisando che una persona è stata arrestata in seguito ai fatti, mentre l'uomo colpito dagli spari è stato trasportato al centro medico Dell Seton, dove è morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da spari quando si è avvicinata ad un veicolo sospetto. Non si contano altri feriti.La polizia di Seattle ha annunciato l'arresto di 45 persone nell’ambito dei disordini scoppiati la scorsa notte. Lo riporta la polizia in una nota, secondo cui 21 agenti sono rimasti feriti negli scontri. Secondo i resoconti della polizia, le proteste sono degenerate in violenze dopo che un gruppo di manifestanti ha dato fuoco e causato danni a una roulotte e ad un cantiere per la costruzione di un centro di detenzione minorile della contea.Secondo alcuni testimoni, sul posto si sono udite anche delle esplosioni, mentre diversi incidenti ed episodi di vandalismo sono avvenuti in diverse parti della città, tanto da indurre la polizia a classificare i disordini come “rivolta”. Le proteste sono state indette nell’ambito della mobilitazione contro l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis.(Nys)