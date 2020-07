Russia: Giornata della Marina, Putin incontra ministro della Difesa Shoigu a Kronstadt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una riunione con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il comandante in capo della Marina, Nikolaj Jevmenov, nella città di Kronstadt in vista della sfilata della Giornata della Marina, in programma oggi. L'incontro, secondo quanto riferisce l’emittente “Vgtrk”, si è tenuto a bordo di una nave. Questa mattina Putin è arrivato a Kronstadt dove è salito a bordo della nave per passare in rassegna le navi da guerra in formazione da parata nel Golfo di Finlandia. La nave si quindi diretta a San Pietroburgo, dove Putin ha passato in rassegna le navi schierate sul fiume Neva in vista della parata.(Rum)