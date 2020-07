Fase 3: Coldiretti, luglio senza turisti stranieri costa 3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate senza turisti stranieri impatta sull’intero indotto turistico a partire dall’alimentazione che in Italia secondo la Coldiretti pesa circa un terzo dell’intero budget delle vacanze dei turisti per i pasti nei ristoranti fino ai gelati ma anche per l’acquisto di souvenir. Ai danni diretti - precisa la Coldiretti in una nota - si aggiungono quelli indiretti perché viene a mancare l’effetto promozionale sui prodotti made in Italy all’estero con i turisti stranieri che continuano a ricercali una volta tornati nei paesi di origine determinando una spinta all’export nazionale. L'Italia infatti è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico - continua la Coldiretti - grazie al primato dell’agricoltura più green d’Europa con 304 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche e la piu’ grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica. (segue) (Com)