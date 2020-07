Repubblica Centrafricana: ex presidente Bozizé annuncia candidatura alle elezioni di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Repubblica centrafricana, Francois Bozizé, estromesso dal potere nel 2013 dalle milizie musulmane ex seleka e da allora in esilio, sarà candidato alla presidenza alle elezioni di dicembre. "Il Congresso mi ha appena nominato candidato di Kwa Na Kwa alle prossime elezioni presidenziali (...) Accetto solennemente la missione che mi si affida", ha dichiarato l'ex capo dello Stato durante un discorso pronunciato ai suoi sostenitori e trasmesso in diretta su Facebook. Bozizé si è presentato come candidato per la "riconciliazione e l'unità nazionale" e ha fatto appello ad altri partiti affinché si uniscano nel sostenerlo allo scrutinio. Durante il suo discorso, Bozizé ha dipinto "un quadro tanto oscuro quanto traumatico" nel suo paese, sottolineando "l'assenza di democrazia", ​​"l'ascesa del tribalismo", "la gravità della situazione della sicurezza" e "l'assenza totale dell'autorità statale". Salito al potere nel 2003 con un colpo di Stato, Bozizé fu rovesciato dieci anni dopo la formazione di una coalizione di movimenti ribelli chiamata Seleka. (segue) (Res)