Libia: Henry Levy pubblica sua foto a Tarhouna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filosofo francese, Bernard-Henry Levy, ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre visita una fossa comune nella zona di Tarhouna, nell'ovest della Libia. Commentando la foto, Levy ha scritto su Twitter: "Oggi, 25 luglio, ero a Tarhouna ... Qui sono stati trovati 47 corpi, compresi di bambini, con le mani legate nella parte posteriore ... Sono stati uccisi da agenti di Haftar professionisti ... Esprimo dispiacere, rabbia e solidarietà con Tarhouna". Nella giornata di ieri il capo e i membri del Consiglio Direttivo del Comune di Tarhouna hanno espresso il loro rifiuto alla presenza del francese in città, dopo aver ricevuto informazioni contrastanti dai media circa la sua visita. In una nota si legge che la visita di Levi non è benvenuta, "dopo le vittorie ottenute dalle forze Vulcano della rabbia", invitando Levi e la Francia a scusarsi per "essersi posti" al fianco di Khalifa Hifter. La visita non annunciata di Henry Levy in Libia, con il suo arrivo all'aeroporto di Misurata, ha suscitato reazioni contrastanti all'interno e all'esterno della città, mentre il sindaco del comune, Mustafa Karwad, ha negato di essere a conoscenza della controversa iniziativa del personaggio francese, rifiutandosi di incontrarlo, il capo del Consiglio supremo di Stato, Khaled al-Mishri, ha condannato la visita, chiedendo un'indagine. Dal canto suo il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, ha affermato che il governo non ha invitato ufficialmente alcun giornalista a visitare la Libia, aggiungendo che alcuni partiti "stanno usando la vicenda al servizio di noti obiettivi politici". In un tweet sulla sua pagina personale su Twitter, Bashaga ha spiegato che "qualsiasi visita di un giornalista senza un invito ufficiale da parte del governo non ha alcuna connotazione politica".(Lit)