Germania: auto sulla folla a Berlino, almeno sette feriti

- Almeno sette persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave, a Berlino dopo che un'auto è piombata su una folla di persone. L'incidente, secondo quanto riporta l’emittente “Deutsche Welle”, è avvenuto questa mattina vicino alla stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charlottenburg. I vigili del fuoco di Berlino hanno dichiarato su Twitter che alcuni pedoni sono stati feriti gravemente e che un elicottero di salvataggio è stato schierato per coordinare i soccorsi. Secondo quanto riferito dalla polizia di Berlino, il conducente del veicolo è stato preso in custodia e attualmente sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente: al momento non si sono indicazioni di eventuali motivazioni politiche o terroristiche per l’accaduto.(Geb)