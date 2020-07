Israele: 3 arresti per aggressione ai manifestanti anti-Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia israeliana ha reso noto di aver arrestato almeno tre persone per aver aggredito i manifestanti che ieri in migliaia si sono radunati di fronte alla residenza ufficiale del primo ministro Benjamin Netanyahu, chiedendo le sue dimissioni per le accuse di corruzione e per ciò una cattiva gestione della crisi da coronavirus. Gli aggressori arrestati sono sostenitori di Natanyahu. Nella giornata di ieri oltre cinquemila manifestanti si sono radunati davanti alla residenza ufficiale di Netanyahu in Balfour Street, a Gerusalemme, che è diventata l'epicentro del movimento di protesta. I manifestanti sono stati dispersi con forza dalla polizia nelle prime ore di oggi con l'uso di cannoni ad acqua. Gli agenti, in assetto anti-sommossa, hanno arrestato 12 manifestanti anti-governativi. Poche ore dopo la polizia ha dichiarato che un sostenitore di Netanyahu è stato arrestato per aver usato una mazza contro un manifestante nel centro di Israele. L'uomo di 34 anni del sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv, è rimasto in custodia durante la notte e la polizia ha detto che chiederà di prolungare la sua detenzione. (Res)