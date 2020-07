Roma: incendio in capannone a Tuscolana, nessuna persona coinvolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 21:30, in un capannone di proprietà delle Ferrovie dello Stato ma in disuso a piazzale della stazione Tuscolana. Lo spazio è utilizzato spesso come ricovero da persone senza fissa dimora e, dopo le operazioni di spegnimento condotte dai vigili del fuoco, non sono stati trovati né inneschi né altri elementi che facciano pensare a un origine dolosa del rogo. Le fiamme sono state domate in tempo e quindi i danni sono stati limitati: annerite le pareti e distrutte alcune suppellettili. Sul posto i carabinieri della stazione Tuscolana. Non sono rimaste coinvolte persone, il capannone era vuoto al momento dell'incendio. (Rer)