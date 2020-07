Usa: Renzi su elezioni, con Biden svolta in rapporti con Europa e ripristino asse atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi ritiene che "molto del nostro futuro dipenderà dall’esito delle elezioni negli Stati Uniti". Lo ha detto in un'intervista a "La Repubblica". La vittoria del candidato democratico Joe Biden "sarebbe una svolta nei rapporti con l'Europa, dopo la parentesi Trump, in un decennio decisivo per le relazioni Usa-Cina", ha spiegato l'ex premier che sottolinea come "Biden ristabilirebbe un asse atlantico per evitare il disimpegno americano e la pigrizia europea sui dossier più caldi". (Rin)