Ciampino: vicesindaco, riapre la piscina comunale a partire da questa settimana

- Riapre la piscina comunale di Ciampino. "Siamo felici di comunicare ai cittadini che questa settimana riaprirà la piscina comunale - afferma in una nota il vicesindaco di Ciampino con delega al Patrimonio, Ivan Boccali - è importante ricordare che la nostra piscina è totalmente a norma, grazie agli importanti lavori di adeguamento degli impianti che abbiamo portato a termine nonostante tutte le difficoltà causate dal Covid. In tempi brevissimi - spiega il vicesindaco - abbiamo fatto non uno, ma due bandi di assegnazione, visto che il primo non aveva dato esito a causa di difetti formali in tutte le proposte pervenute. La volontà della nostra amministrazione - precisa - è stata, fin dal primo giorno, quella di dare la precedenza alla tutela della salute pubblica e alla assoluta trasparenza nell'assegnazione degli spazi pubblici e per questo motivo mi sento di ringraziare i nostri uffici, a partire dal dirigente Giovanni Giaquinto, per l'importantissimo lavoro svolto e per la rapidità con cui lo stesso è stato portato a termine. I cittadini di Ciampino - conclude - finalmente potranno godere, in piena sicurezza e certi che sia tutto predisposto a regola d'arte, di un bene prezioso come la piscina nel periodo più caldo dell'anno e questo è il risultato più importante". (Com)