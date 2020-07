© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'atlantismo del nostro Paese, il leader di Italia viva Matteo Renzi non ha dubbi: "L'Italia deve stare saldamente nella partnership privilegiata con gli Stati Uniti. Lo spiegheremo con calma anche a Casaleggio". L'ex premier lo ha detto in un'intervista a "La Repubblica". (Rin)