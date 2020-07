© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla legge eletorale il leader di Italia viva Matteo Renzi chiarisce: "Siamo per il maggioritario da sempre. Ho perso palazzo Chigi per affermare un modello istituzionale in cui la sera delle elezioni si sapesse chi ha vinto". In un'intervista a "La Repubblica" poi rimarca: "Perché dovrei cambiare idea adesso? Stupisce il Pd che ha sepolto la vocazione maggioritaria di Prodi e Veltroni". (Rin)