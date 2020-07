Governo: Renzi, gravità crisi in autunno imporrà ricorso a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi esorta a cominciare a "spendere bene i soldi stanziati" dall'Europa. E in un'intervista a "La Repubblica" torna sul Meccanismo europeo di stabilità, fonte di frizioni nella maggioranza. "Serve il Mes, che ha vincoli inferiori al Recovery fund ed è frenato da obiezioni ideologiche. Non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo farà la realtà: in autunno la crisi sarà tale che s'imporrà da solo", puntualizza l'ex premier. (Rin)