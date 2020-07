Lazio: Legambiente rileva microplastiche nei laghi, presenza maggiore a Bracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei laghi 2020, Legambiente presenta il dossier "Laghi d plastica" con i dati delle microplastiche nei laghi, secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e Scandarello. Nell'edizione del 2019 di Goletta dei Laghi è avvenuta la campagna di rilevamento durante la quale sono stati effettuati campionamenti volti a rilevare la presenza delle microplastiche complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni, prelevati dai tecnici di Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori Enea nei laboratori di Casaccia (Roma). L'analisi sulle microplastiche nei quattro Laghi del Lazio campionati ha mostrato che nell lago di Bracciano, dove nel 2019 sono stati prelevati 12 campioni in 10 aree, la media rilevata di microplastiche è pari a 392.401 particelle per chilometro quadrato di superficie. Sul lago nel 2019 è stato effettuato anche il campionamento in colonna d'acqua per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità: per Bracciano è stato rilevato un dato medio di 0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata. Già nel 2017 la media di particelle registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato, mentre 78.265 particelle nel 2018. (segue) (Com)