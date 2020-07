Lazio: Legambiente rileva microplastiche nei laghi, presenza maggiore a Bracciano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e conosciuto anche come Lago di Paola, sono stati prelevati 4 campioni in 2 aree. La media di microplastiche rilevata è pari a 83.437 particelle per chilometro quadrato di superficie. Nel lago di Fondi, sulle cui sponde insistono importanti attività agricole e l'acqua che l'alimenta proviene dalla catena dei Monti Lepini, sono stati prelevati 2 campioni e la media di microplastiche rilevata è pari a 446.397 particelle per chilometro quadrato di superficie. Nel lago Scandarello che si trova ad Amatrice in provincia di Rieti sono stati prelevati 2 campioni e la media di microplastiche rilevata è pari a 7.577 particelle per chilometro quadrato di superficie. (segue) (Com)