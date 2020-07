Governo: Renzi su Recovery fund, blocco licenziamenti e Cassa integrazione metadone di economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a come spendere i 209 miliardi del Recovery fund, il leader di Italia viva Matteo Renzi, ritiene occorra abolire "i redditi di emergenza" e sbloccare i cantieri. In un'intervista a "La Repubblica" l'ex premier ha spiegato: "Blocco dei licenziamenti e Cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma diventano il metadone dell'economia italiana. Serve crescita, non assistenzialismo". (Rin)