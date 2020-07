Business news: Cina accoglie con favore autorizzazione Ue a firma accordo sulle indicazioni geografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accolto con favore la decisione dell'Unione europea (Ue) di autorizzare la firma di un accordo sulle indicazioni geografiche (Ig). Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Il 20 luglio scorso, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di autorizzare la firma di un accordo Cina-Ue sulle indicazioni geografiche, il primo importante accordo commerciale bilaterale che proteggerà le 100 indicazioni geografiche di ciascuna parte. La data e il luogo per la firma dell'accordo non sono stati ancora stabiliti. Una volta firmato, l'accordo dovrà quindi ricevere il consenso del Parlamento europeo prima che possa essere concluso ed entrare in vigore. "Da quando i negoziati sulle Ig sono stati conclusi nell'ottobre 2019, Cina e Ue sono state sottoposte a procedure interne per la ratifica e la Cina ha completato il processo. Questo è il primo accordo bilaterale globale di alto livello sulle Ig e il primo importante accordo commerciale tra Cina e Ue negli ultimi anni. È un accordo di grande importanza che approfondirà la cooperazione commerciale, offrirà maggiori benefici a cittadini cinesi ed europei e dimostrerà la determinazione del governo di Pechino nel promuovere l'apertura di alto livello e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale", ha spiegato il portavoce. (Cip)