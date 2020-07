Trasporto aereo, Qatar Airways richiede risarcimento di 5 miliardi di dollari per blocco transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar Airways ha annunciato che richiederà cinque miliardi di dollari di risarcimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto per avere chiuso il loro spazio aereo ai suoi voli. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". In un comunicato, la compagnia aerea di Doha afferma che le misure intraprese dai suddetti paesi "avevano come obiettivo precipuo Qatar Airways, con lo scopo di porre fine alle sue operazioni locali, comprometterne gli investimenti e danneggiarne diffusamente la rete globale di attività". La Corte internazionale di giustizia (Cig) si è pronunciata nei giorni scorsi a favore del Qatar in merito al blocco aereo imposto al paese dal giugno 2017 dal cosiddetto quartetto arabo formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Secondo quanto annunciato dal presidente della Cig, Abdulqawi Ahmed Yusuf, la Corte ha respinto l'appello del quartetto contro una decisione dell'Ente dell'aviazione civile mondiale (Icao) nel 2018 a favore del Qatar sul libero passaggio di aerei passeggeri dell’emirato sullo spazio aereo dei paesi confinanti. La crisi diplomatica del Qatar è iniziata nel giugno 2017, quando il cosiddetto quartetto arabo e altri paesi musulmani alleati hanno interrotto le relazioni diplomatiche con il Qatar e i collegamenti aerei, navali e terrestri, accusando Doha di sostegno al terrorismo e ingerenza negli affari interni dei paesi della regione. Il Qatar non ha accettato nessuna delle richieste dei paesi boicottatori, tra cui l’interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Iran, l'interruzione del coordinamento militare con la Turchia e la chiusura dell’emittente satellitare “Al Jazeera”. (Rel)