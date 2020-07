Business news: Navantia inaugura prima corvetta per Marina militare dell'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Navantia ha varato nel porto di San Fernando (Cadice) la Al-Jubail, la prima delle 5 corvette che sta costruendo per la Marina militare dell'Arabia Saudita. Il contratto era stato firmato nel luglio 2018 per 1,8 miliardi di euro, il più grande ordine mai ricevuto da Navantia. Secondo quanto affermato dall'azienda, la costruzione delle 5 navi genererà circa 6 mila posti di lavoro tra quelli diretti e quelli legati all'indotto. Il varo è stato presieduto dal presidente della società, Susana de Sarria, dall'ammiraglio dell'Arsenale di Cadice, Ricardo Hernández Lopez. Nel corso della cerimonia sono stati trasmessi i video discorsi del capo di Stato maggiore della Marina militare saudita, il vice ammiraglio Fahad Bin Abdulla Al-Ghofaily e dell'amministratore delegato delle Industrie della Marina militare saudita (Sami), Walid Abukhaled. La prima corvetta rimarrà ormeggiata al molo del cantiere per completare l'installazione dei sistemi di combattimento e del resto dell'equipaggiamento tecnologico prima della consegna alla Marina saudita, prevista per ottobre 2021. Ogni nave ha un periodo di esecuzione di 35 mesi e saranno poi necessari altri 4 mesi per la consegna. Pertanto, l'Arabia Saudita se il programma sarà rispettato riceverà l'ultima corvetta all'inizio del 2024. (Spm)