Business news: Iran-Iraq, istituita società per saldo 5 miliardi di dollari di debito di Baghdad nei confronti di Teheran

- In Iraq è stata istituita una società incaricata di effettuare acquisti per conto del governo dell'Iran al fine di regolare i debiti accumulati da Baghdad nei confronti di Teheran, pari a 5 miliardi di dollari. Lo riferisce l'emittente "Radio Farda", finanziata dal governo Usa, citando il segretario generale della Camera di commercio Iran-Iraq, Hamid Hossein. Quest'ultimo ha dichiarato che sulla base di un accordo, la Repubblica islamica fornirà alla nuova società una lista di merci e materie prime da acquistare in Iraq e spedire in Iran. Il 17 giugno, il governatore della Banca centrale dell'Iran, Abdolnaser Hemmati, ha dichiarato durante una visita in Iraq che un accordo era stato raggiunto tra Teheran e Baghad in merito al pagamento dei debiti iracheni tramite esportazioni di cibo e medicine. Il capitale della società si trova attualmente depositato presso la Banca commerciale dell'Iraq. In quanto alla cifra di 5 miliardi di dollari di debito citata da Hosseini, non è chiaro se includa i due miliardi di debiti in gas e elettricità che l'Iraq ha accumulato nei confronti dell'Iran. Il volume dei commerci bilaterali ammonta attualmente a circa 12 miliardi di dollari, ma il presidente Hassan Rohani ha auspicato durante un colloquio a Teheran con il premier iracheno Mustafa al Kadhimi un prossimo aumento a 20 miliardi. (Res)