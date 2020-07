Business news: Burundi, Fmi approva sovvenzione di 7,6 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una sovvenzione di 7,6 milioni di dollari a beneficio del Burundi che verranno versati nei prossimi tre mesi per coprire parte del debito del paese, con l'obiettivo di stanziare successivamente fino a 24,9 milioni di dollari per il periodo che va dal prossimo ottobre all' aprile 2022. La riduzione del servizio del debito, si legge in una nota dell'Fmi, contribuirà a liberare risorse del Burundi per le esigenze sanitarie del settore pubblico, comprese altre spese di emergenza, e ad attenuare lo shock della bilancia dei pagamenti derivante dalla pandemia di Covid-19. La pandemia di coronavirus ha finora colpito il Burundi con shock interni e ricadute economiche dall'ambiente globale e regionale, aggravando la situazione preesistente. Le proiezioni di crescita economica per il 2020 sono state riviste di 5,3 punti percentuali al -3,2 per cento nel 2020. (Com)