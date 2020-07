Business news: ministro Finanze Sudafrica, nessun ricorso a fondi eccezionali per salvare South African Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica non ha intrapreso "alcuna azione definitiva" in merito alla ricapitalizzazione della compagnia nazionale South African Airways (Saa) ed in particolare sull'uso di "poteri di emergenza" per attuare il salvataggio del gruppo. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, alla stampa locale. Nel dettaglio, Mboweni ha negato categoricamente di aver fatto uso di una sezione del Public Finance Management Act (Pfma) che consente all'esecutivo di procedere per decreto allo stanziamento di fondi in casi giudicati "di natura eccezionale" e per il quali non sia possibile attendere "senza grave pregiudizio dell'interesse pubblico" il normale iter parlamentare. Il governo di Pretoria si è recentemente impegnato a mobilitare i finanziamenti necessari per i requisiti di ristrutturazione di Saa, nel rispetto tuttavia di alcune condizioni preliminari che devono essere soddisfatte dagli amministratori Les Matuson e Siviwe Dongwana, incaricati delle operazioni legate al piano di salvataggio. Domani scade la data limite per presentare al governo i criteri indicati, mentre giovedì 24 luglio è attesa la riunione dei creditori. (Res)