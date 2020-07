Business news: ministro Finanze Ghana, economia crescerà dello 0,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno l'economia del Ghana crescerà solo di 0,9 punti percentuali rispetto alla previsione del 6,8 per cento fatta prima della pandemia di coronavirus. L'impatto dell'epidemia sull'economia nazionale, ha spiegato oggi in parlamento il ministro delle Finanze Ken Ofori-Atta, ha provocato questo forte rallentamento crescita. "Al Ghana non è stato risparmiato il doloroso impatto economico e sociale che la il Covid-19 ha provocato su popoli di nazioni grandi e piccole, in tutto il mondo", ha detto il ministro citato dai media locali. La sessione odierna è stata convocata per effettuare la revisione del bilancio di metà anno. (Res)