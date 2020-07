Business news: Banca africana di sviluppo stanzia 300 milioni di dollari per risposta a emergenza Covid-19 del Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un prestito di circa 5 miliardi di rand (300 milioni di dollari) al governo sudafricano per aiutarlo a contrastare la pandemia di Covid-19 e a sostenere il suo bilancio. Lo ha annunciato in una nota l’istituto con sede ad Abidjan, secondo cui il prestito mira a proteggere le vite e a promuovere l'accesso alle attrezzature mediche essenziali, oltre che a proteggere i mezzi di sussistenza preservando posti di lavoro e a sostenere le aziende nell'economia formale e informale. “La capacità del Sudafrica di rispondere alla pandemia ha implicazioni per i paesi vicini e per il continente nel suo insieme”, ha affermato la banca. L'economia più industrializzata dell'Africa era in recessione anche prima della pandemia di Covid-19 e le attuali previsioni prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) diminuirà di almeno il 7 per cento quest'anno, con un disavanzo di bilancio pari a circa il 15 per cento. Il Sudafrica è il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia con oltre 380 mila casi e 5 mila morti. (Res)