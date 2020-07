Business news: Sudafrica, Banca centrale riduce al 3,5 per cento tasso di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Sudafrica ha deciso di abbassare il tasso di interesse per la quinta volta nel 2020, nel tentativo di dare sollievo a consumatori ed imprese colpiti dalla grave crisi. In una nota, il comitato di politica monetaria ha annunciato un taglio di 25 punti base, portando il tasso di riferimento al 3,5 per cento: si tratta del tasso più basso implementato dalla Banca in quasi 47 anni. Secondo alcune stime del settore privato, l'economia, già in recessione prima dell'inizio della pandemia, dovrebbe contrarsi quest'anno di oltre il 10 per cento del Pil. (Res)