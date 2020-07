Ue: Casellati, parlamento sia decisivo su destinazione risorse Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento deve essere decisivo nella destinazione delle risorse del Recovery fund. È quanto sostiene il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una invervista a “Il Messaggero”. L’accordo sul Piano per la ripresa, spiega, è “solo il primo tempo della partita. Ora la palla ce l’ha l’Italia che deve essere all’altezza. Bisogna presentare un programma di riforme concreto e credibile che al momento non c’è. Un programma che porti sviluppo, occupazione e crescita del Pil”. Quanto alla possibilità di incaricare un pool di esperti per varare il piano di riforme, osserva: “non sono d’accordo. Gli esperti, che oggi sono già 500, hanno ovviamente una importante funzione di consulenza, ma è il Parlamento il primo, unico e insostituibile interlocutore del governo. È il parlamento che, nella dialettica costruttiva tra maggioranza e opposizione, deve essere il protagonista di ogni tappa del processo decisionale nel piano delle riforme. Spetta solo alla politica la responsabilità di ricostruire il Paese”. (segue) (Rin)