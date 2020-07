Ue: Casellati, parlamento sia decisivo su destinazione risorse Recovery fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il parlamento - continua Casellati - qualunque sia la forma che si voglia adottare, deve essere decisivo nella destinazione delle risorse. Il presidente Conte parla di atto di indirizzo, che non può essere parola senza conseguenze, ma strumento vincolante per le decisioni che prenderà il governo. Il tempo è un fattore decisivo per la sopravvivenza delle attività produttive e delle troppe famiglie senza reddito. Bisogna fare presto”. Il governo comunicherà alle Camere la proroga dello stato di emergenza. “Finalmente l’esecutivo ascolterà il parere del parlamento sulla proroga dello stato di emergenza, dichiarato invece in piena solitudine il 30 e ‪31 gennaio‬ scorso - conclude Casellati- . Mi chiedo però come si concili la proroga con una situazione epidemiologica sotto controllo, con ospedali ormai quasi liberi dal Covid. Non vorrei che questo sfruttasse la paura dei cittadini per allontanare il ritorno alla normalità”. (Rin)