Business news: India, per l'Fmi necessarie ulteriori riforme economiche

- L’India ha bisogno di ulteriori riforme economiche per migliorare il clima d’impresa, incoraggiare gli investimenti e garantire una crescita più inclusiva e sostenibile. Lo ha detto ieri il portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gerry Rice, commentando i recenti annunci di ingenti investimenti esteri diretti nel paese da parte dai colossi tecnologici statunitensi Facebook e Google. Nelle ultime settimane importanti compagnie internazionali si sono impegnate a investire in India 20 miliardi di dollari complessivamente e dall’inizio dell’anno 40 miliardi di dollari. Rice ha riconosciuto che negli ultimi anni sono stati compiuti sforzi di riforma nel paese. In particolare, ha citato il nuovo codice fallimentare e l’imposta centrale sui beni e i servizi, che hanno contribuito al miglioramento della posizione nella classifica Ease of Doing Business, dal centesimo posto del 2018 all’attuale 63mo. Il portavoce del Fondo, tuttavia, ha aggiunto che sono necessari ulteriori interventi, soprattutto riguardo al lavoro, all’uso della terra e alle infrastrutture. (Fim)